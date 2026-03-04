Il ministro Salvini alla Crocetta | Per noi al centro sicurezza e servizi

Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato alla Crocetta indossando una felpa con la scritta Milano-Cortina. Durante la visita, è stato accompagnato dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal presidente di Aler Alan Rizzi e da un gruppo di leghisti provenienti dall’hinterland. Salvini ha espresso che, per il suo partito, i temi principali sono sicurezza e servizi. La visita è durata poco e si è conclusa senza ulteriori eventi ufficiali.

È arrivato con la felpa Milano-Cortina. Una visita lampo alla Crocetta quella del vicepremier Matteo Salvini, accompagnato dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal presidente di Aler Alan Rizzi e da un corteo di leghisti arrivati da tutto l'hinterland. Il sopralluogo è iniziato nel caseggiato di via Friuli, dove l'agenzia per la casa ha stanziato 8 milioni. Un cantiere di riqualificazione ed efficiantamento energetico, aperto a ottobre con la coibentazione delle facciate, la sostituzione degli infissi e degli impianti per l'acqua calda, che porteranno il fabbricato da 135 alloggi a un miglioramento di ben 7 classi energetiche.