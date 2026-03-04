Il metodo Catricalà e la sfida per far funzionare il sistema aeroportuale

All’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino, nel Terminal 5, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Aeroporti di Roma e Enac, con la partecipazione della Luiss School of Law, per discutere delle strategie di regolazione e concorrenza nel settore del trasporto aereo. L’evento ha visto confrontarsi diverse figure sul tema delle infrastrutture strategiche e delle modalità di gestione del sistema aeroportuale.

All’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino, nel Terminal 5, si è tenuto un confronto su concorrenza e regolazione del trasporto aereo nel quadro delle infrastrutture strategiche, promosso da Aeroporti di Roma ed Enac, in collaborazione con la Luiss School of Law. La mattinata, moderata da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress, è stata costruita nel segno di Antonio Catricalà, già presidente di Aeroporti di Roma, a cui è stato dedicato il momento di memoria che ha accompagnato i lavori. Territorio e infrastruttura, la cornice istituzionale. Nel saluto introduttivo, Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, ha collegato il tema del panel alle ricadute locali di un hub nazionale e alla figura di Catricalà, ricordato come punto di riferimento istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

