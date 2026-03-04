Il cantautore Albano ha commentato come Napoli unisca calcio e musica, sottolineando che narrare lo scudetto attraverso il docufilm “Ag4in” è stato un’esperienza straordinaria. Ha evidenziato inoltre il successo del brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, che ha riscosso grande attenzione. La sua riflessione si concentra sulla forte connessione tra la vittoria sportiva e l’arte musicale nella città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal quarto scudetto del Napoli raccontato nel docufilm “Ag4in” al successo musicale di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. A legare queste due storie c’è lo stesso regista: Giuseppe Marco Albano, quarantenne pugliese nato a Cisternino e cresciuto a Bernalda, in Basilicata. Il docufilm sul quarto scudetto azzurro, uscito nelle sale a settembre, è stato uno dei suoi lavori più recenti, mentre il videoclip del brano “Per sempre sì” ha già superato milioni di visualizzazioni online. Nel dialogo con Francesco De Luca sulle pagine de Il Mattino, Albano ha sottolineato il legame profondo tra Napoli, il calcio e la musica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Mattino: «Albano: "Napoli unisce calcio e musica. Raccontare lo scudetto è stato straordinario"»

