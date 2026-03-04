Il circuito del tennis mondiale si prende una pausa inattesa mentre la numero uno del ranking si dedica a un momento di grande intensità fuori dal campo. In un periodo in cui i tornei sono sospesi, questa tennista cattura l'attenzione con un episodio che coinvolge emozioni autentiche e senza coinvolgimenti come partite o classifiche. La scena si svolge lontano dai riflettori, ma resta comunque al centro dell'attenzione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La tennista bielorussa annuncia le nozze con Georgios Frangulis: proposta tra fiori e candele a Indian Wells. I dettagli sul diamante e la nuova vita della regina del ranking Wta Il circuito del tennis mondiale si ferma per un momento di pura emozione, lontano dalle palline e dai tabelloni dei tornei. Aryna Sabalenka, la numero uno del mondo, si sposa. La tennista bielorussa ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal compagno, l’imprenditore brasiliano Georgios Frangulis, in una cornice da sogno a Indian Wells. Tra migliaia di fiori, candele accese e il riflesso dell’acqua di una piscina, la campionessa ha pronunciato il suo «sì» più importante, condividendo poi la gioia con i suoi milioni di follower attraverso un video diventato immediatamente virale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il match più bello è fuori dal campo per la tennista numero uno del mondo

La tennista numero 1 al mondo e il suo rapporto ambiguo con il regime bielorussoAryna Sabalenka non ha mai preso posizione contro il dittatore Alexandr Lukashenko, anzi: per questo le tenniste ucraine non le stringono la mano La...

Sinner numero uno al mondo, spunta la data del sorpasso: Alcaraz avvisatoJannik Sinner of Italy in action against Francisco Cerundolo of Argentina during day four of the Rolex Paris Masters 2025 on October 30, 2025 in...

Sinner e Cobolli entrano in campo a Vienna per il loro derby

Altri aggiornamenti su Il match più bello è fuori dal campo....

Temi più discussi: Cinà: Vincere il primo Challenger annullando 5 match point è ancora più bello; Il match più importante di Nicolò Filippucci; Strickland, che ritorno! Hernandez sconfitto per KO in un big match nei medi; Dubai, doppio: Bolelli/Vavassori centrano la quarta semifinale del 2026.

Cinà: Vincere il primo Challenger annullando 5 match point è ancora più belloTennis - Interviste | Mi sento più forte nella gestione della partita - racconta Federico Cinà, entrato in top 200 grazie a questo successo -. Miami? Quest'anno non vado, inizio prima sulla terra ... ubitennis.com

Pietro Aradori: «Germani, sei una big. La sfida con Milano il match più bello a Torino»La Germani Brescia esce dalla Final Eight di Coppa Italia con nuove consapevolezze e la certezza di poter competere stabilmente ai massimi livelli del basket italiano. A sottolinearlo è ... pianetabasket.com

Meno uno al big match del “Vigorito” TUTTE LE ULTIME a cura del nostro Federico Rosa https://qds.it/benevento-catania-probabili-formazioni-serie-c/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook

Il report del match x.com