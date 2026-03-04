Il mago Trump fa sparire Khamenei e Maduro | il video virale

Un video virale sta circolando sui social media, mostrando una scena in cui Donald Trump esegue uno spettacolo di magia. La clip, creata con intelligenza artificiale, ritrae il mago Trump mentre fa sparire Khamenei e Maduro. Le immagini stanno attirando molta attenzione e vengono condivise rapidamente online. Nessuna conferma ufficiale sulla veridicità del video o sulle circostanze rappresentate.

Un video in queste ore sta facendo letteralmente il giro dei social. Una clip realizzata con l'intelligenza artificale mostra uno show di magia di Donald Trump. Lui, mago in scena davanti al pubblico, tiene seduti davanti a sé Maduro e Khamenei. Gli basta un velo e puf, li fa sparire. Applausi a scena aperta dei leader occidentali seduti in prima fila. Qui di seguito la clip virale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier Milei (@javiermilei).