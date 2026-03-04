Il magistrato antimafia Claudia Caramanna è tra le Donne Coraggiose 2026

Il magistrato antimafia Claudia Caramanna, procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo dal 30 luglio 2021, è stata inserita tra le

Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo dal 30 luglio 2021, ha ricevuto il premio ‘Donne coraggiose 2026’. L’evento, svoltosi presso la Sala della Regina, è giunto alla sua quarta edizione, ed è stato organizzato dalla Rete Civica delle Donne, promosso dal vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Ramelli. Entrata in magistratura nel 1995, ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dall'11 dicembre 1995 e fino alla data del 30 giugno 1997. Dal luglio 1997 e sino al settembre 2009 ha prestato servizio, quale sostituto procuratore, nell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

