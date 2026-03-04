Il Lecco ha disputato una partita senza presenza in campo, subendo una pesante sconfitta in casa contro il Renate guidato dall’ex Foschi. La squadra lombarda ha conquistato solo una vittoria nelle ultime otto gare, accumulando complessivamente sei punti. La partita si è conclusa con il Lecco sconfitto, evidenziando un momento difficile per la squadra.

Né le due punte dall'inizio né i cambi in corsa rianimano la squadra, apparsa abulica e in balia dell'avversario. Una sola vittoria nelle ultime otto partite, in classifica è crollo al quinto posto Un Lecco assente perde nettamente in casa dal Renate dell'ex Foschi e certifica una crisi che lo vede protagonista di una sola vittoria nelle ultime otto partite, con la miseria di 6 punti conquistati. Trento e lo stesso Renate effettuano il sorpasso in classifica e relegano i blucelesti al quinto posto. Prima occasione della partita al 5' con Ekuban che colpisce di testa, alto sopra la traversa. Al 6' altro cross da sinistra di Riviera e “bicicletta” di Calì che si alza troppo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Passo falso del Renate. La rabbia di Foschi

Foschi carica il Renate: "Lotteremo per la finale"Se tra Renate e Latina è ancora tutto da giocare con la bilancia che pende, giusto un poco, dalla parte dei laziali che il 28 affronteranno la gara...

Tutti gli aggiornamenti su Renate di Foschi

Temi più discussi: Calcio, disfatta per il Lecco: prende tre gol dal Renate; Il Lecco è assente ingiustificato: pesante ko per mano del Renate di Foschi; Lecco 0-3 Renate, Valente: Lavoro buttato, fa male; Tracollo Lecco: il Renate vince 3-0 al Rigamonti – Ceppi.

Lecco-Renate 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecco-Renate di Martedi 3 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone A ... calciomagazine.net

DIRETTA/ Lecco Renate (risultato 0-1) video streaming tv: Del Carro sblocca il match! (oggi 3 marzo 2026)Diretta Lecco Renate streaming video tv, oggi martedì 3 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net

La squadra bluceleste non riesce a impensierire la formazione di casa ed è fin troppo speculativa: pagati a caro prezzo banali errori difensivi. Le due punte dentro quando ormai è tardi. Martedì arriva il Renate di Foschi - facebook.com facebook