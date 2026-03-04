Il Kazakistan pronto a riaccogliere le tigri | ecco come stanno ricostruendo un intero ecosistema

In un’area remota dell’Asia Centrale, il Kazakistan sta lavorando alla ricostruzione di un ecosistema che include nuovamente le tigri. Il progetto di rinaturalizzazione mira a ripristinare habitat naturali e a favorire il ritorno di questa specie. Le iniziative coinvolgono interventi di tutela e di conservazione per favorire un equilibrio tra fauna selvatica e ambiente.

In un angolo remoto dell'Asia Centrale sta prendendo forma uno dei progetti di rinaturalizzazione ( rewilding ) più ambiziosi mai concepiti dall'uomo. Il Kazakistan si prepara ufficialmente a ospitare nuovamente la tigre, un predatore maestoso che mancava da questi territori da decenni. Il piano, che coinvolge il governo locale, il WWF e le Nazioni Unite, non si limita al semplice rilascio di animali, ma prevede la ricostruzione di un intero ecosistema capace di sostenersi autonomamente. Il cuore pulsante di questa operazione è la Riserva Naturale Ile-Balkhash, situata nel sud del Paese. Qui, negli ultimi anni, è stata avviata un'imponente opera di riforestazione delle zone boschive ripariali (i cosiddetti boschi tugai ) lungo il fiume Ile e il delta del lago Balkhash.