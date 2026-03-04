Il gol-ricordo di McTominay contro il Genoa vince come miglior rete di febbraio in Serie A

Il gol di Scott McTominay segnato contro il Genoa è stato premiato come il miglior gol di febbraio in Serie A. La rete è stata riconosciuta per la sua qualità e importanza nel corso del mese. La partita si è disputata tra le due squadre, con il gol che ha contribuito al risultato finale. La giuria ha valutato il goal come il più notevole tra quelli segnati in febbraio.

Anche se proprio contro il Genoa dovette fermarsi per un infortunio; da allora, lo scozzese non è più rientrato in campo. Il gol di Scott McTominay contro il Genoa ha vinto il premio di miglior gol del mese di febbraio in Serie A. Al 22esimo, fu la rete dello scozzese, con assist di Rrahmani, a portare il risultato sul 2-1; poi il match finì 3-2 per gli azzurri. McTominay batte Zielinski: è suo il gol del mese di febbraio in Serie A. Scott McTominay si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Febbraio. Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa.