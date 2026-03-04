Il generale Battisti | Se l'Iran prendesse di mira l'Italia qualche missile potrebbe arrivare a destinazione
Il generale Battisti ha dichiarato che se l'Iran decidesse di attaccare l’Italia, è possibile che alcuni missili possano raggiungere i loro obiettivi. La sua affermazione si basa sulla valutazione delle capacità militari e delle eventuali minacce provenienti dalla regione. La dichiarazione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di eventuali attacchi.
Il generale Battisti: "Se l'Iran decidesse di colpirci, penso che purtroppo qualche missile potrebbe riuscire ad arrivare a destinazione. Io spero ovviamente che non si arrivi a tanto, anche perché, storicamente, l'Italia ha sempre avuto buone relazioni con Teheran". 🔗 Leggi su Fanpage.it
