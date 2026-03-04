Il gattile di Trebbo in condizioni di degrado

Le autorità sanitarie hanno segnalato gravi criticità nella gestione del gattile del Comune di Bologna a Trebbo di Reno. Durante un’ispezione sono state riscontrate condizioni di degrado e problemi di salute tra gli animali. Sono stati notificati alcuni irregolarità nel mantenimento e nelle procedure di cura, portando a un intervento delle autorità per verificare la situazione.

Le autorità sanitarie hanno rilevato gravi criticità nella gestione del gattile del Comune di Bologna a Trebbo di Reno. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Emilia–Romagna, Pietro Vignali. "Il verbale redatto a seguito dell'ultima ispezione ufficiale effettuata dall'Ausl il 26 agosto 2025 sulla parte dedicata ai felini del 'Rifugio del cane e del gatto' – ha proseguito il consigliere regionale azzurro –, evidenzia diverse non conformità rispetto alle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali stabilite dalle normative nazionale e regionale. Innanzitutto, è stato rilevato che i gatti escono facilmente dal gattile in quanto la recinzione perimetrale non è adeguata.