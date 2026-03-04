Il futuro di Aset in Commissione Le farmacie? Valgono 10 milioni

La commissione Garanzia e Controllo si è riunita di nuovo per discutere del futuro di Aset, dopo la vicenda legata al Teatro della Fortuna. Durante l'incontro sono stati affrontati anche i valori delle farmacie, che sono stati stimati intorno ai 10 milioni di euro. La riunione ha visto la partecipazione di membri della commissione e rappresentanti delle parti coinvolte.

Il futuro di Aset è stato al centro della commissione Garanzia e Controllo che torna a riunirsi dopo la vicenda del Teatro della Fortuna. Si è parlato di farmacie e parcheggi. A qualche settimana dall’incaricato affidato dal Comune a una società di consulenza (circa 95mila euro) per valutare gli asset dell’azienda pubblica in vista delle gare di gas, acqua e rifiuti, la commissione ha deciso di avviare una serie di incontri sull’azienda pubblica. Durante il confronto di ieri è stato confermato che la società di consulenza, per la consegna dello studio sugli scenari futuri di Aset, avrà tempo fino alla fine di aprile: il termine di consegna del 28 febbraio è stato prorogato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

