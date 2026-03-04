Il figlio di Ali Khamenei curato per mesi nel Regno Unito per impotenza | il documento degli 007 Usa

Un documento degli 007 statunitensi rivela che Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, si sarebbe sottoposto a cure nel Regno Unito per un problema di impotenza. Mojtaba Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso, è stato spesso indicato come possibile successore del padre alla guida dell’Iran. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sulla sua figura politica.

Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso e da molti indicato come possibile successore del padre come nuova Guida Suprema dell’Iran, si sarebbe curato più volte nel Regno Unito per impotenza. Lo rivela il Daily Mail che riporta un documento segreto dell’intelligence statunitense. Secondo un’informativa inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra nel 2008, e successivamente diffusa da WikiLeaks, Mojtaba avrebbe avuto pressioni dalla sua famiglia affinché “regalasse” degli eredi. Khamenei jr. si sarebbe recato almeno quattro volte nel Regno Unito, tra cui una visita durata circa due mesi, prima di riuscire ad avere un bambino, poi chiamato Ali proprio in onore del nonno. 🔗 Leggi su Tpi.it

