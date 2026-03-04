Il Festival della psicologia fa tappa a Tavagnacco per spiegare ciò che è vero immaginato o sognato

Il 6° Festival della Psicologia si svolge a Tavagnacco, in Friuli Venezia Giulia, e si concentra sul tema “Psicologie di confine”. L’evento mira a esplorare concetti legati alla percezione e alla realtà, affrontando aspetti che riguardano ciò che è vero, immaginato o sognato. La manifestazione coinvolge professionisti e pubblico interessato a approfondire questi argomenti attraverso incontri e discussioni.

Prosegue il 6° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, dedicato al tema “Psicologie di confine”. Il terzo appuntamento, intitolato “Giovanni Bruno Vicario. Il fascino dell’illusione: come percepiamo ciò che non esiste”, attende il pubblico venerdì 6 marzo, alle 18, al Teatro Immersivo “P. Maurensig” di Tavagnacco (loc. Feletto Umberto, via Mazzini, 1). Protagonista dell’incontro sarà Rossana Actis-Grosso, professoressa associata in Psicologia Generale presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca. Partendo dagli studi di Giovanni Bruno Vicario, nel corso dell’incontro, Rossana Actis-Grosso affronterà il complesso rapporto tra illusione e realtà nell’ambito della percezione visiva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Festival della Psicologia fa tappa a PalmanovaSi apre venerdì 20 febbraio a Palmanova la sesta edizione del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia con l’incontro dal titolo “Alberto...

