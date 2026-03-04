Il disturbo bipolare | la storia dell’attore Robert Reed Carradine e gli studi sulla malattia

L’attore Robert Carradine è morto il 23 febbraio all’età di 71 anni. La famiglia ha rilasciato una nota senza specificare le cause della scomparsa. Carradine è noto per il suo lavoro nel cinema e in televisione, e la sua morte ha attirato l’attenzione sul disturbo bipolare, tema di studi e discussioni sulla malattia mentale.

