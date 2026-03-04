Il digiuno intermittente fa perdere veramente peso? Cosa dice la scienza

Negli ultimi anni, il digiuno intermittente è diventato uno dei modelli alimentari più discussi e diffusi nel mondo della nutrizione. La pratica prevede periodi di digiuno alternati a finestre di alimentazione e viene spesso promossa come metodo efficace per perdere peso. Diverse ricerche scientifiche hanno analizzato gli effetti di questa strategia, portando a risultati che vengono spesso riportati sui media e nelle discussioni pubbliche.

Negli ultimi anni il digiuno intermittente è stato al centro di numerose discussioni ed è diventato uno dei modelli alimentari più in voga nel mondo della nutrizione. Seguito da influencer, celebrità e tantissimi programmi dietetici, spesso viene presentato come una strategia utile per dimagrire senza stare a contare le calorie che entrano nel nostro piatto. Ma quanto c'è di vero dietro tutto ciò? Una nuova revisione scientifica che è stata pubblicata nel Cochrane Database of Systematic Reviews ha analizzato moltissimi trial e studi presenti in letteratura, cercando di capire se la strategia del digiuno intermittente sia realmente efficace per perdere peso rispetto ad altri protocolli tuttora utilizzati. Il digiuno intermittente non fa miracoli: cosa dice la revisione di 22 studi scientifici. I risultati a cui sono giunti i ricercatori di Cochrane è deludente: Le prove a sostegno del digiuno intermittente per la perdita di peso non sono all'altezza delle aspettative. Il digiuno intermittente non sarebbe più efficace delle diete classiche per perdere peso. Una revisione scientifica mostra risultati modesti e invita a ridimensionare l'entusiasmo.