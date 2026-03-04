Il desiderio che educa | Massimo Recalcati a teatro per una lezione sulla forza della conoscenza

Massimo Recalcati sarà protagonista di una lezione teatrale dedicata alla forza della conoscenza, affrontando il tema del desiderio come energia che può plasmare il futuro e superare le barriere sociali. L’evento si svolge in teatro, con il protagonista che condivide riflessioni e idee sulla natura del desiderio e il suo ruolo nel percorso di crescita personale e sociale.

Il desiderio non come mancanza, ma come energia capace di costruire il futuro e abbattere le barriere sociali. È questo il cuore della Lectio Magistralis che Massimo Recalcati, tra i più noti psicoanalisti e saggisti contemporanei, terrà venerdì 6 marzo 2026 alle ore 11.30 presso il Teatro di Ateneo "Filippo Alison". L'appuntamento rappresenta un momento centrale per la comunità accademica e il territorio, inserendosi nel solco delle attività della Cattedra UNESCO dedicata alla "Pedagogia Generativa e sistemi educativi per contrastare le disuguaglianze". L'evento, coordinato dalla professoressa Emiliana Mannese (titolare della Cattedra e docente di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione), punta a rimettere al centro del dibattito educativo la "Pedagogia Generativa".