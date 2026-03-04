Il decreto bollette dopo la crisi in Medio Oriente Peluffo Pd | È diventato inutile va ridotta la dipendenza del gas
Il decreto bollette del governo Meloni sta proseguendo il suo iter in Parlamento, con passaggi che si fanno sempre più lenti. Il provvedimento, ideato dal ministro Gilberto Pichetto, potrebbe subire modifiche a causa degli aumenti dei prezzi energetici causati dal conflitto in Medio Oriente. Peluffo del Pd ha commentato che il decreto è ormai diventato inutile e ha chiesto di ridurre la dipendenza dal gas.
Il vicepresidente della commissione Attività produttive ed esponente dem a Today.it: "In questa fase servono degli interventi a sostegno e tutela di famiglie e imprese" Il decreto bollette del governo Meloni avanza lentamente in Parlamento. Ma il provvedimento disegnato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto rischia di cambiare forma e contenuti per via dei rincari energetici legati al conflitto in corso in Medio Oriente. La stessa maggioranza prende tempo per valutare nuove misure: lunedì 9 marzo scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti e il centrodestra sembra orientato a far slittare l'approdo in aula del decreto. 🔗 Leggi su Today.it
