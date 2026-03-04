Oggi iniziano le prime partite di curling alle Paralimpiadi, con le stesse pietre e lo stesso ghiaccio delle competizioni olimpiche. La disciplina si svolge senza l’uso di scope, differenziandosi per le tecniche e le strategie adottate dai partecipanti. Le squadre competono in questa versione adattata del gioco, che richiede abilità e precisione diverse rispetto alla versione tradizionale.

È quello delle Paralimpiadi, le cui prime partite iniziano oggi: stesse stone, stesso ghiaccio e stesse regole, ma in carrozzina e senza spazzolamento Il curling in carrozzina (o wheelchair curling) è la versione paralimpica del curling. La differenza principale – in termini di gioco e strategie – sta nell’assenza della fase di sweeping, lo spazzolamento del ghiaccio con le scope, che serve a correggere direzione e velocità delle stone, i sassi che scivolano sul ghiaccio. Per il resto, dimensioni del campo (il rink) e regole del gioco sono praticamente le stesse. Cambia solo il fatto che chi lancia lo fa dalla carrozzina e che non potendo beneficiare dell’altrui spazzolamento i lanci risultano ancora più difficili, perché non c’è modo di aggiustarli strada facendo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il curling senza scope

Leggi anche: La curling mania in Italia spopola sui social: scope e pentole diventano le nostre arene olimpiche

Leggi anche: "Vai Teresa, vai. Destra e sinistra": le nonne di Altamura giocano a curling con pentola e scope | Il video

Come è nato il CURLING L'origine assurda che non immagini

Contenuti utili per approfondire Il curling senza scope.

Argomenti discussi: Dal granito scozzese alle pentole a pressione, il curling bisiàc conquista Ronchi dei Legionari e la Bisiacaria.

Come funziona il curling e a cosa serve la scopa: le regole dello sport alle Olimpiadi invernaliIl curling a Milano Cortina 2026 è uno sport di squadra su ghiaccio in cui i giocatori fanno scivolare pesanti pietre di granito (stone) verso un bersaglio ... fanpage.it

Curling e tecnologia: come scope, scarpe e sensori tech stanno cambiando lo sport più atteso di Milano Cortina 2026Il conto alla rovescia sta per concludersi e con il via alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 gli italiani torneranno a riscoprire il curling. Seppur dominato da Svezia, Canada, Svizzera e Scozia, ... wired.it