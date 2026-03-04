Il corpo del Poverello ci ricorda cos’è la fraternità

Il corpo di San Francesco, segnato dalla fatica e dalla povertà, rappresenta un esempio per chi desidera riflettere sulla fraternità. La sua condizione fisica trasmette un messaggio di semplicità e umiltà, invitando le persone a riconsiderare i valori della condivisione e dell’aiuto reciproco. Questa immagine si pone come un richiamo tangibile alla ricerca di un senso più profondo nella vita quotidiana.

Il corpo di San Francesco segnato dalla fatica e dalla povertà è per tutti un invito all’ascolto, alla conversione di sguardo e di vita. Nel Testamento scrive: "Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia" (Testamento, FF 110). La conversione dell’Assisiate passa attraverso il corpo. Non è solo un’idea morale, è un incontro fisico con la fragilità dell’altro. Non è il corpo di un asceta che fugge il mondo. È il corpo di un uomo che attraversa il mondo e ne assume le ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Centenario francescano, si apre l'ostensione del corpo del Poverello di Assisi

