Il consenso è cruciale Gli uomini si prendano la loro parte di responsabilità

In occasione del decennale di Alley Oop, Marco Chiesara, presidente di WeWorld, ha sottolineato l'importanza del consenso e ha invitato gli uomini a prendersi le proprie responsabilità. La sua riflessione si è concentrata sulla necessità di affrontare questi temi in modo diretto e senza fraintendimenti, evidenziando il ruolo di ciascuno nel promuovere un cambiamento.

Quando parliamo di consenso, dobbiamo essere molto chiari: non stiamo parlando di una parola astratta. Stiamo parlando di responsabilità. In WeWorld lavoriamo da oltre dieci anni per contrastare la violenza contro le donne. Lo facciamo nei territori, ogni giorno, ma lo facciamo anche attraverso la prevenzione e la ricerca. Perché senza un cambiamento culturale profondo, la violenza non si ferma. E in questo lavoro, il consenso è diventato un punto centrale. Non è sempre stato così. Se oggi questa parola è entrata nel dibattito pubblico, è anche grazie a chi ha costruito consapevolezza nel tempo. Per noi, Alley Oop è stato ed è un alleato fondamentale in questo percorso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

"Mi hanno filmato e umiliata. Ero solo un pezzo di carne": il racconto choc alla BBC di due donne, filmate senza il loro consenso con gli occhiali smartLa Bbc ha raccontato le storie di due donne, filmate senza il loro consenso tramite gli occhiali Ray-Ban Meta Ai e insultate su Tiktok.

