Il classico modello in gabardine beige non basta più

Per la primavera estate 2026 le fashion lover preferiscono un trench diverso dal classico modello in gabardine beige. Le opzioni più gettonate sono capi corti o lunghi realizzati in pelle liscia, nelle tonalità nere, marroni o blu navy, con o senza cintura. Le scelte si differenziano dai modelli tradizionali e riflettono le nuove tendenze in fatto di abbigliamento.

Parola d'ordine, sdrammatizzare il capospalla dal gusto cinematografico. Grazie a 5 mirati consigli di stile Il classico trench in gabardine beige non basta più. Per la Primavera Estate 2026 le trendsetter hanno già scelto il loro trench d'elezione: corto o lungo, in pelle liscia nera, marrone (o blu navy, il trend del momento), con o senza cintura. Quale che sia la variante, è il materiale a fare l'outfit. E ad aggiungere un tocco deciso agli ensemble di stagione. Sono tanti i modi di abbinare il nuovo protagonista in fatto di cappotto primaverile da donna. Parola d'ordine, sdrammatizzare il capospalla dal gusto cinematografico.

