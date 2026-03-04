Il ciambellano reale dall’ex principe Andrea ipotesi colloquio su rimozione linea successoria

Il ciambellano reale Lord Richard Benyon ha visitato non annunciato Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farm, nella tenuta di Sandringham. La visita avrebbe riguardato, secondo fonti, una possibile discussione sulla rimozione della linea di successione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata e i dettagli dell’incontro restano riservati. La visita si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica sulla famiglia reale.

(Adnkronos) – Il ciambellano della Casa Reale Lord Richard Benyon ha fatto una visita non annunciata ad Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farm, nella tenuta di Sandringham. Secondo Gb News, il consigliere del re Carlo III potrebbe aver discusso con l'ex duca di York della sua rimozione dalla linea di successione al trono, dove attualmente occupa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Stando alle ultime indiscrezioni, la famiglia reale non si opporrà all’eventuale rimozione dell’ex principe Andrea dalla linea di successioneCome riporta il Guardian, Buckingham Palace non si opporrà ai piani di rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. L’ex principe Andrea e il caso Epstein, Re Carlo non si opporrebbe a rimozione da linea successioneBuckingham Palace non si opporrebbe ai piani per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale, mentre la polizia ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il ciambellano reale dall'ex principe.... Il ciambellano reale dall'ex principe Andrea, ipotesi colloquio su rimozione linea successoriaIl ciambellano della Casa Reale Lord Richard Benyon ha fatto una visita non annunciata ad Andrew Mountbatten-Windsor a Wood Farm, nella tenuta di Sandringham. Secondo Gb News, il consigliere del re Ca ... adnkronos.com Andrea, la visita a sorpresa del ciambellano reale e il colloquio sulla rimozione dalla linea di successione: cosa cambia oraL'ex principe Andrea potrebbe essere rimosso dalla linea di successione al trono. Secondo Gb News, il ciambellano della Casa Reale Lord Richard ... msn.com