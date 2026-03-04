Il centro commerciale in Brianza dove arrivano punto prelievi ambulatori e medici fino a mezzanotte

Dal 9 marzo, nel centro commerciale Kennedy di Brugherio, sarà operativo un nuovo presidio sanitario territoriale chiamato Casa di Comunità. All’interno della struttura, saranno presenti punti prelievi, ambulatori e medici disponibili fino a mezzanotte. La presenza di questi servizi mira a offrire assistenza sanitaria direttamente al centro commerciale, ampliando l’offerta oltre l’attività commerciale tradizionale.

Al centro commerciale non solo per fare shopping, ma anche per curarsi. Da lunedì 9 marzo al centro commerciale Kennedy di Brugherio entrerà in servizio la Casa di Comunità, il presidio sanitario territoriale. Nella nuova sede saranno attivi il punto prelievi, il punto unico di accesso, l’assistenza domiciliare, l’ambulatorio infermieristico, l’ambulatorio medico diurno, gli ambulatori specialistici e la continuità assistenziale (la ex guardia medica). La Casa di Comunità sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 con presenza di medici e di infermieri. La guardia medica, invece, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, mentre sabato e festivi dalle 8 alle 24. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centro

Spirano, nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali: medici, punto prelievi e infermieri di comunità

