Il centro commerciale in Brianza dove arrivano punto prelievi ambulatori e medici fino a mezzanotte

Dal 9 marzo, al centro commerciale Kennedy di Brugherio, sarà attiva la Casa di Comunità, un presidio sanitario territoriale. All’interno della struttura, saranno presenti punti prelievi, ambulatori e medici disponibili fino a mezzanotte, offrendo servizi non solo per lo shopping ma anche per le necessità di cura. La novità mira a integrare l’attività commerciale con servizi sanitari nel centro di Brugherio.

Al centro commerciale non solo per fare shopping, ma anche per curarsi. Da lunedì 9 marzo al centro commerciale Kennedy di Brugherio entrerà in servizio la Casa di Comunità, il presidio sanitario territoriale. Nella nuova sede saranno attivi il punto prelievi, il punto unico di accesso, l’assistenza domiciliare, l’ambulatorio infermieristico, l’ambulatorio medico diurno, gli ambulatori specialistici e la continuità assistenziale (la ex guardia medica). La Casa di Comunità sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 con presenza di medici e di infermieri. La guardia medica, invece, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, mentre sabato e festivi dalle 8 alle 24. 🔗 Leggi su Monzatoday.it L’emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centroL’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva (foto), rompe gli indugi e interviene sulla carenza di medici di base in città. Approfondimenti e contenuti su Il centro commerciale in Brianza dove.... Discussioni sull' argomento Il centro commerciale in Brianza dove arrivano punto prelievi, ambulatori e medici (fino a mezzanotte); Normal apre un nuovo store al centro commerciale Carrefour di Limbiate; Distribuzione Visita al garden center Viridea di Carate Brianza; Oggi in Brianza apre Normal, lo store con prezzi anormali (ci sono regali per tutti). Il centro commerciale BariMax ai polacchi di Focus Estate Management: primo investimento in ItaliaÈ il primo investimento in Italia. BariMax Bari Shopping Village, il centro commerciale che si trova a ridosso della tangenziale, all’altezza dello svincolo per Modugno, è diventato di proprietà di un ... bari.repubblica.it Segnali positivi per il sito di STMicroelectronics di Agrate Brianza: presentato il piano industriale fino al 2034 con circa 4.5 miliardi di investimenti e nessun licenziamento unilaterale. Sindacati soddisfatti dai passi avanti ma chiedono un ulteriore sforzo. - facebook.com facebook