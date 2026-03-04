Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia di un incontro tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, organizzato da Candela, con l’obiettivo di discutere di diversi temi legati alla Roma. La cena si è effettivamente svolta in un ristorante, dopo che le voci avevano alimentato dubbi sulla sua reale esistenza. Nessun dettaglio sui contenuti dell’incontro è stato reso pubblico.

Alla fine la cena c’è stata davvero. Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un incontro in un ristorante tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, bandiera e allenatore della Roma, che però non ha mai trovato conferme. Nessun dubbio invece su quella di qualche giorno fa al ristorante “Rinaldi al Quirinale”, uno dei locali preferiti da Francesco Totti a Roma. Un modo per rifarlo sentire a casa anche all’interno dell’As Roma, che come ormai noto da diverse settimane e come dichiarato anche da Claudio Ranieri, sta lavorando al ritorno del capitano giallorosso in società. A fare da mediatore e a organizzare la serata è stato Vincent Candela, amico di entrambi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il centenario, il nuovo stadio e il possibile nuovo ruolo in società: cosa c’è dietro alla cena tra Gasperini e Totti (organizzata da Candela)

