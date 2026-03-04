Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna | Sai che fine ha fatto la nostra maglietta?
Il Celta Vigo ha scritto una lettera a Madonna, chiedendole informazioni sulla maglietta del club che indossò durante un concerto nel 1990. La richiesta riguarda il destino di quel capo di abbigliamento, che ha attirato l’attenzione del club spagnolo. La comunicazione è stata inviata per chiarire cosa sia successo alla maglietta nel corso degli anni.
Il club spagnolo ha mandato una lettera alla popolarissima cantante americana, che nel 1990 in un concerto indossò la maglia del Celta Vigo. Il presidente vuole sapere da Madonna la maglia che indossò all'epoca che fine ha fatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
