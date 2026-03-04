Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna | Sai che fine ha fatto la nostra maglietta?

Il Celta Vigo ha scritto una lettera a Madonna, chiedendole informazioni sulla maglietta del club che indossò durante un concerto nel 1990. La richiesta riguarda il destino di quel capo di abbigliamento, che ha attirato l’attenzione del club spagnolo. La comunicazione è stata inviata per chiarire cosa sia successo alla maglietta nel corso degli anni.