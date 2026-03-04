Il caso Tramoni rimane al centro dell'attenzione dopo il rifiuto di partecipare, con poche presenze in campo e un impatto fisico rilevante. Moreo e Sotjilkovic, considerati tra i giocatori più affidabili, continuano a essere impiegati con poche apparizioni, mentre il Pisa si ritrova coinvolto in una situazione tattica complessa e ricca di tensioni. La situazione attuale coinvolge anche altri elementi chiave della rosa.

PISA Il Pisa e uno dei suoi uomini copertina si trovano nel bel mezzo di un equivoco tattico e tecnico: perché Matteo Tramoni, dal momento del "gran rifiuto" alla corte serrata del Palermo, ha visto il campo con il contagocce? La risposta è da ricercare "banalmente" nelle idee di gioco proposte da Oscar Hiljemark: nella versione svedese dello Sporting Club lo spazio dedicato ai trequartisti puri è realmente marginale. L’ex centrocampista dal suo arrivo all’ombra della Torre ha schierato la sua squadra con il 3-4-3 a Verona contro l’Hellas, con il Milan e la Fiorentina abbiamo visto il 3-4-2-1 e con il Bologna è toccato al 3-5-2. Ma perché... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso Tramoni dopo il "gran rifiuto». In campo con il contagocce. Moreo e Sotjilkovic fra i pretoriani con un impatto fisico di spessore

