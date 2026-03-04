Il “caso Dubai” resta sotto i riflettori, coinvolgendo direttamente Guido Crosetto, che cerca di mettere a tacere le polemiche. Nonostante gli sforzi di contenere la discussione, la vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. Critiche e scuse si susseguono, mentre l’argomento si inserisce anche nel discorso internazionale.

Per quanto provi a smorzare le polemiche, il «caso Dubai» continua a inseguire Guido Crosetto. Il fine settimana negli Emirati, definito in parte privato e in parte istituzionale, ha aperto un fronte politico che non si è ancora chiuso: opposizioni all’attacco, interrogativi sulle procedure, dubbi sulla trasparenza. Il ministro respinge l’idea di un gelo con la premier. «È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare». E nega tensioni personali: «Ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi. Nessuno può dire che fosse furibonda con me, perché non lo era per nulla». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il “caso Dubai” continua a inseguire Crosetto: tra critiche, scuse e l’agenda internazionale

Crosetto bloccato a Dubai, scoppia il caso politicoIl ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha lasciato a terra...

Crosetto chiude il caso Dubai: "Chiedo scusa, ero lì in ferie per stare con i miei figli"Le operazioni di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono state pianificate per colpire “i nodi chiave della struttura militare iraniana”.

Tutti gli aggiornamenti su Il caso Dubai continua a inseguire...

Discussioni sull' argomento Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Il Cuneo Volley a Dubai: Abbiamo visto incendi e sentito esplosioni, non siamo tranquilli; Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi.

Guerra in Iran e caso Crosetto, dal pin rosso su Whatsapp al viaggio a Dubai: tutto quello che non tornaIl caso Crosetto e i punti ancora oscuri. Ma una cosa è certa: il ministro era un luogo già necessariamente allertato, senza aver preventivamente avvisato la scorta ... affaritaliani.it

Sono quasi 800 le vittime in #Iran dall'inizio del conflitto, secondo la mezzaluna rossa. Ma la crisi coinvolge anche altri Paesi del golfo: ci sono state ancora esplosioni a #Dubai e #AbuDhabi facebook

Dubai, scortati in volo da un caccia sono rientrati gli studenti del Malpighi: “Ora potremo dormire” x.com