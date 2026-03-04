Il caso delle fragata iraniana affondata l’attacco sottomarino al largo dello Sri Lanka | Più di 100 dispersi

Una fregata iraniana, la Iris Dena, si sta affondando al largo dello Sri Lanka dopo essere stata colpita in un incidente. Secondo il ministro degli Esteri locale, circa trenta marinai sono stati salvati e portati in ospedale. L’incidente ha coinvolto anche un attacco sottomarino, e si stima che il numero di dispersi superi le cento persone. La vicenda coinvolge più aspetti militari e marittimi.

Una nave iraniana, la fregata Iris Dena, è stata colpita e sta affondando al largo dello Sri Lanka. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, precisando che circa 30 marinai sono stati salvati e saranno trasferiti in un ospedale del Paese. Il bilancio provvisorio dell’attacco, la cui origine è ancora ignota, è di 101 dispersi e 78 feriti. Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra Usa-Israele-Iran. L’attacco e la richiesta di soccorso. «Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata ‘Iris Dena’, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle», ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath. 🔗 Leggi su Open.online

