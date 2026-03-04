Il capolavoro letterario di Alessandro Manzoni viene omaggiato nel nuovo numero di Topolino

Il nuovo numero di Topolino dedica una pagina a uno dei romanzi più celebri italiani, I promessi sposi, scritto da Alessandro Manzoni. La rivista presenta illustrazioni e riferimenti alla storia, cercando di catturare l’attenzione dei lettori giovani e adulti. La pubblicazione si inserisce nell’intento di celebrare un’opera letteraria che ha segnato la cultura nazionale.

Topolino ha deciso di rendere omaggio a uno dei romanzi più amati e letti di tutta Italia, ovvero I promessi sposi dell'intramontabile scrittore Alessandro Manzoni. Ecco il comunicato stampa: Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura italiana. Il volume – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 marzo insieme a Topolino 3667 – raccoglie due imperdibili storie in cui il grande romanzo incontra la fantasia disneyana. Promessi Paperi -©Panini Comics Con Paperino nei panni di un giovane Alessandro Manzoni e Paperoga in.