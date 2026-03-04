Il capogruppo alla camera Bignami FdI a Pescara per Carlo Masci | Confidiamo in una scelta di continuità

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, è arrivato a Pescara per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Carlo Masci, che mira a ottenere il terzo mandato consecutivo alle prossime elezioni comunali. Bignami ha espresso fiducia nel fatto che i cittadini di Pescara desiderino proseguire con questa continuità. La campagna elettorale si concentra sul voto parziale dell’8.

Dall’area di risulta agli sgomberi, fino al Ferro di Cavallo e alla filovia: per Bignami a parlare del buon lavoro fatto dal sindaco sono i fatti. "Non vedo fatti gravi", afferma commentando la sentenza del Consiglio di Stato che ha rimandato al voto in 23 sezioni. Sul sostegno di Azione aggiunge: "Dimostra che è un candidato che anche a sinistra sa prendere consensi" “Confidiamo sul fatto che i pescaresi vogliano dare continuità”. Così il capogruppo alla camera FdI Galeazzo Bignami arrivato in città per sostenere il candidato sindaco del centrodestra e sindaco uscente Carlo Masci che punta dritto verso il terzo mandato consecutivo con il voto parziale dell’8 e del 9 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Bologna, 26 gennaio 2036 - "Inchinarsi a Fratelli d'Italia? Assolutamente no, porto solo avanti le mie battaglie".

La stazione di Bologna sarà finalmente dotata di tornelli, dopo che il progetto discusso diversi anni fa era stato scartato a causa della difficoltà...

