Il Canale dei Mulini pulito dai residenti

Un gruppo di residenti ha deciso di ripulire il Canale dei Mulini, rimuovendo i rifiuti accumulati lungo le sue sponde. L’intervento è stato organizzato volontariamente da alcuni cittadini che, con l’aiuto di attrezzi e sacchi per la raccolta, hanno lavorato insieme per restituire decoro all’area. L’operazione si è svolta in modo spontaneo, senza coinvolgimento di enti pubblici.

Il senso civico si misura anche nei piccoli gesti quotidiani: raccogliere un rifiuto, prendersi cura di un'area verde, dedicare qualche ora del proprio tempo per restituire decoro a un luogo condiviso. È con questo spirito che domenica 1 marzo un gruppo di residenti della zona del Canale dei Mulini e del Parco delle Lavandaie a Lugo ha organizzato una mattinata di pulizia dell'area. L'iniziativa è nata dalla richiesta di alcuni cittadini che vivono nelle vicinanze e che hanno espresso il desiderio di intervenire per ripulire uno dei percorsi più suggestivi della città. Il Canale dei Mulini, spesso meta di passeggiate con bambini e cani, è considerato da molti un luogo di grande bellezza, capace di offrire uno spazio di tranquillità e contatto con la natura a pochi passi dalle abitazioni.