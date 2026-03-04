Il bollettino Tommaso Guercio è stato operato a Cisanello e a breve la società comunicherà i tempi di recupero Bouah non è ancora pronto Si allunga a cinque giocatori la lista dei diffidati

Il bollettino ufficiale annuncia che Tommaso Guercio è stato operato a Cisanello e la società comunicherà presto i tempi di recupero. Bouah non è ancora in condizione di tornare in campo. La lista dei diffidati si allunga con altri due giocatori, portando il totale a cinque. Gli azzurri hanno subito anche la perdita di Guercio, il cui arrivo in squadra ha segnato l'inizio di questa nuova fase.

Altra tegola per gli azzurri che hanno perso anche Tommaso Guercio. Il calciatore polacco, arrivato a gennaio, a seguito di uno scontro di gioco durante una sessione d’allenamento ha riportato un trauma cranico con ferita lacera nell’arcata orbitaria che gli ha provocato un quadro plurifratturativo scomposto, ai limiti del fracasso maxillo facciale monolaterale nel complesso orbito maxillo zigomatico sinistro. Guercio è stato sottoposto ad intervento chirurgico mirato alla ricostruzione della frattura nella giornata di lunedì presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale Cisanello di Pisa. La dimissione ospedaliera era prevista per ieri ed a breve verrà data comunicazione sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

