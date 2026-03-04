IBF rifiuta il riconoscimento del titolo Zuffa per Jai Opetaia

L'IBF ha deciso di non riconoscere il titolo Zuffa assegnato a Jai Opetaia. La disputa riguarda le cinture del peso cruiserweight e mette in evidenza le differenze tra le norme delle federazioni e le pratiche delle promozioni. L'episodio si concentra sulle procedure e sui riconoscimenti ufficiali legati al mondo del pugilato.

Un incontro decisivo incentrato sulle cinture del peso cruiserweight evidenzia il confronto tra le regole consolidate delle federazioni e le dinamiche promozionali emergenti. Jai Opetaia deve decidere quale cintura portare nel ring quando affronterà Brandon Glanton, in un evento che segna l’esordio di Zuffa Boxing negli Stati Uniti. La questione ruota attorno alla possibilità che una nuova cintura promossa dalla promozione conviva con il titolo già riconosciuto dall’IBF, senza che entrambi i titoli compaiano insieme sullo stesso match. La IBF ha comunicato che il titolo mondiale non può accompagnare la nuova cintura promozionale di Zuffa Boxing, costringendo l’esponente della cintura IBF a scegliere se difendere la corona o avanzare con la cintura della promozione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - IBF rifiuta il riconoscimento del titolo Zuffa per Jai Opetaia Opetaia e Glanton si contendono il titolo Zuffa prima della sentenzaZuffa Boxing avanza con decisione nel definire la cintura e la collocazione della categoria cruiserweight, presentando un incontro che promette di... Lucas Bahdi rifiuta l'eliminatoria IBF e punta al titolo WBAIn una fase cruciale della categoria, Lucas Bahdi ha deciso di non proseguire nell’eliminatoria IBF contro Albert Bell, orientando la scelta verso...