I voli degli Usa da Sigonella sono incostituzionali

I voli dell’Us Navy da Sigonella destinati all’Iran sono stati definiti incostituzionali da alcuni osservatori. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestiti questi spostamenti e le autorizzazioni coinvolte. La discussione si concentra sul rispetto delle norme costituzionali italiane relative alla sovranità e alla legalità delle operazioni militari straniere nel territorio nazionale. La vicenda coinvolge direttamente le autorità italiane e i vertici militari.

I voli dell’Us Navy per l’Iran da Sigonella sono incostituzionali. «Gli accordi sulle basi Usa in territorio italiano sono almeno in parte segreti, ma quelle basi non possono mai essere utilizzate per fini contrari a una norma imperativa del diritto internazionale, quale il divieto di aggressione armata», dice al Fatto Quotidiano la professoressa Alice Riccardi, che insegna Diritto internazionale al Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre. Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio un aereo pattugliatore P-8A Poseidon è decollato dalla base Usa in provincia di Catania. Si è diretto verso il Mediterraneo Orientale. A parlarne è stato su X Antonio Mazzeo, attivista ecopacifista e antimilitarista siciliano. 🔗 Leggi su Open.online

Israele-Usa-Iran, se torna in scena Sigonella…Quando si parla di un confronto diretto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il nome di Sigonella torna sempre sul tavolo.

Voli Usa da ricognizione sono partiti da Sigonella prima dell’attacco all’Iran. La giurista: Non si puòLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Voli Usa da ricognizione sono partiti da Sigonella prima dell’attacco all’Iran. La giurista: Non si può pubblicato il 4 Marzo 2026 a firma di Ale ... ilfattoquotidiano.it

MQ-4C Triton, il drone americano all’assalto dell’Iran partito da SigonellaCome ormai accade immancabilmenteda oltre cinquant’anni, la base militare di Sigonella si rivela un avamposto strategico per le operazioni di guerra ... pressenza.com

Apprendiamo con enorme ansia e preoccupazione che la base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi sono utilizzate nell’ambito delle operazioni di guerra contro l’Iran. La Sicilia è da sempre una terra di pace e non può essere usata come base per cond facebook

In parlamento, Crosetto elude la domanda di Alfieri (PD) sull'uso di Sigonella da parte degli USA per gli attacchi in Iran. Poi, riservatamente, lascia intendere che ne parlerà al Copasir (secretato). Segnale che evidentemente in qualche modo le basi USA in Ital x.com