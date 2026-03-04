La Procura di Milano sta indagando su un poliziotto coinvolto in un caso che riguarda video di violenze e richieste di pizzo ai pusher. Secondo le verifiche in corso, si ipotizza che l’agente abbia chiesto denaro e droga a soggetti legati al mondo dello spaccio, offrendo loro protezione in cambio. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità e collegamenti.

La Procura di Milano sta effettuando accertamenti sulla presunta complicità del poliziotto Cinturrino con pusher e tossicodipendenti ai quali avrebbe chiesto soldi e droga in cambio di protezione.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato a Zack alla testa. Chi è l'agente "Luca": dal ?pizzo? alla ?protezione? ai pusher

I video delle violenze e il pizzo ai pusher: per il poliziotto Cinturrino spunta ora l'ipotesi di estorsione

Caso Cinturrino, la versione del pusher: Botte, minacce e pizzo. Ho le prove sul telefonino

