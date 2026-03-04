I pronostici di mercoledì 4 marzo | Coppa Italia Premier League e Serie B

Mercoledì 4 marzo si svolgono diverse partite tra cui incontri di Coppa Italia, Premier League e Serie B, accompagnate anche da partite di Coppa del Re e recuperi di Liga e Bundesliga. In questa giornata si registrano numerosi incontri senza la presenza di competizioni europee, creando un palinsesto ricco e variegato. La giornata si presenta con un alto numero di partite in programma, distribuite tra diversi campionati e competizioni nazionali.

I pronostici di mercoledì 4 marzo, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Serie B più Coppa del Re e recuperi di Liga e Bundesliga Il primo mercoledì del mese di marzo pur non avendo in programma le coppe europee prevede un alto numero di partite. Ce ne sono ben cinque di Premier League, con impegnate Arsenal e Manchester City in lotta per la vittoria del titolo. La squadra di Arteta sarà ospite del Brighton, quella di Guardiola se la vedrà in casa con il Nottingham Forest. Ci saranno anche altre cinque partite del turno infrasettimanale di Serie B, con il Palermo che dopo la sconfitta a sorpresa patita a Pescara punta subito a rifarsi in casa contro il Mantova. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

