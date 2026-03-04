I progetti dell’articolo 21 Museo della cava di Gioia bocciato dal Comune

La giunta comunale ha respinto il progetto ‘Museo delle Cave di Carrara’ presentato dalle società concessionarie Marmi Carrara Gioia, Cooperativa Cavatori di Gioia e Gualtiero Corsi. La proposta riguardava la realizzazione di un museo dedicato alle cave di Carrara e ai loro lavoratori. La decisione arriva dopo l’esame del progetto, che non è stato approvato dall’amministrazione locale.

La giunta boccia il progetto 'Museo delle Cave di Carrara' presentato dalle società concessionarie Marmi Carrara Gioia, Cooperativa Cavatori di Gioia e Gualtiero Corsi. Una terrazza panoramica, realizzata con pannelli trasparenti e una struttura removibile sulle montagne, con vista sul David di Kobra. Per realizzare questa sorta di museo a cielo aperto manca la necessaria viabilità. Una bocciatura che è arrivata anche dalla Commissione paesaggio, sempre per la mancanza di idonee infrastrutture. Il progetto era stato presentato nell'ambito dell'articolo 21 del marmo, che prevedeva di sponsorizzare interventi di interesse pubblico in cambio della possibilità di estendere la durata delle concessioni estrattive fino a 25 anni.