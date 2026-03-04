I primi sei mesi di tram saranno gratuiti

Durante un incontro presso l’associazione Il Tiro, l’assessore comunale ai Trasporti ha confermato che i primi sei mesi di utilizzo del tram saranno gratuiti, come annunciato in precedenza dal sindaco. La decisione riguarda l’intera durata di questo periodo e mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico locale. Nessun dettaglio sui costi o sulle modalità di accesso è stato ancora comunicato.

. Lo aveva preannunciato il sindaco Matteo Lepore e oggi lo ha confermato l’assessore comunale ai Trasporti Michele Campaniello, durante un incontro sulla mobilità nella sede dell’associazione Il Tiro. Durante il collaudo, dice Campaniello, noi “vedremo questo bellissimo tram girare per la nostra città, ma non caricherà persone. Nel momento in cui avrà finito il collaudo ci avranno detto che può funzionare, a quel punto caricheremo persone e per i primi mesi non pagheranno”. L’assessore ha poi risposto ai rumors secondo cui il ticket per il trasporto pubblico aumenteranno proprio a causa del tram: Campaniello le ha definite “leggende metropolitane”, e che “il biglietto del tram sarà lo stesso dell'autobus fino al 2028. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Tram di Bologna gratis nei primi tempi: l’annuncio del Comune. “Sei mesi di collaudo”

Leggi anche: I primi sei episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay

Au coeur de l'extreme droite ultra nationaliste

Altri aggiornamenti su I primi sei mesi di tram saranno....

Temi più discussi: JAK inibitori e dermatite atopica, rischio di acne raddoppiato nella pratica clinica reale; I 10 migliori articoli su rifugiati e immigrazione 34/2016; Congedi parentali, Italia ed Europa a confronto; Export gelato italiano +19% in primi 6 mesi 2025, Asia +72%.

Ucraina: aumento di bambini uccisi nei primi sei mesi 2025Nei primi sei mesi di quest'anno, 373 bambini sono stati uccisi o feriti, con un aumento di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ogni singola morte di un bambino è una morte di ... savethechildren.it

Anusca, i primi 6 mesi di Calvigioni: La digitalizzazione tra le prioritàI primi sei mesi di lavoro che coincidono con il primo convegno nazionale da presidente. Renzo Calvigioni, guida di Anusca dal giugno scorso e successore del compianto Paride Gullini, si prepara a ... ilrestodelcarlino.it

AGGIORNAMENTO Elisabeta forse è stata sbranata dai cani Catania: primi esiti dall'autopsia sulla... LEGGI L'ARTICOLO facebook

La Top 10 di Rai Play vede ai primi posti #Sanremo2026 e la nuova stagione di #MareFuori che in pochissime ore ha già raggiunto la vetta delle serie tv più viste. Sul podio anche #Ulisse speciale #Versailles 4° posto per #Cuori3, sebbene sia terminata 3 sett x.com