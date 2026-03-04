I pollini nell’aria incidono negativamente sui voti alla Maturità in particolare in Matematica Lo studio scientifico
Uno studio scientifico rivela che la presenza di pollini nell’aria durante gli esami di maturità potrebbe influenzare i risultati degli studenti, con un impatto maggiore sui voti in Matematica. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi alle concentrazioni di pollini e ai risultati degli studenti nelle prove d’esame, evidenziando una possibile correlazione tra le due variabili.
L’esposizione ai pollini nei giorni degli esami di maturità potrebbe incidere sul rendimento scolastico degli studenti. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health e condotta da un gruppo di studiosi dell’Università di Oulu, in Finlandia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
