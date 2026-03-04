i percorsi del progresso dove ci stanno conducendo

Fin dai primi strumenti creati dall’uomo, si è visto un tentativo continuo di estendere le capacità del corpo umano attraverso nuove invenzioni. Questi percorsi del progresso sono stati caratterizzati da innovazioni tecniche che hanno modificato il modo di vivere e di lavorare. Le invenzioni hanno accompagnato la storia, portando a sviluppi che hanno trasformato la società e le sue abitudini.

L’uomo fin dal primo strumento che ha prodotto ha cercato di prolungare le possibilità del suo corpo con nuove invenzioni. Nel Novecento ci sono stati grandi cambiamento a partire dalla Prima Rivoluzione Industriale (fine XVIII sec.) nata in Inghilterra con la macchina a vapore e la nascita delle fabbriche, la Seconda (fine XIX sec.) con l’elettricità, il motore a scoppio e l’uso del petrolio, la Terza (seconda metà del XX sec.) con il Digitale e l’informatica e siamo arrivati sempre più velocemente alla Quarta Rivoluzione, quella attuale che è l’Intelligenza Artificiale (AI). Con le nuove tecnologie sono le ultime generazioni che si troveranno in un mondo diverso da quello delle precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

