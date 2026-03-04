I movimenti e le scelta di gioco di Vergara vengono studiate e premiate | l' annuncio della Lega Serie A

La Lega Serie A ha annunciato che il premio “Rising Star of the month” di febbraio è stato assegnato ad Antonio Vergara. La decisione si basa sull’analisi dei movimenti e delle scelte di gioco del giocatore, che sono state attentamente studiate e riconosciute con questo riconoscimento. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalla Lega, senza ulteriori commenti o dettagli.

La Lega Serie A rende noto che il premio “Rising Star of the month” di febbraio è stato assegnato ad Antonio Vergara. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Ospedale, premiate due eccellenze riminesi. Gianfreda: "Merito della scelta di un'Azienda unica romagnola"Il Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fornito “conferme importanti rispetto... Contenuti utili per approfondire Lega Serie. Temi più discussi: Vota l'EA SPORTS FC Player Of The Month di Febbraio; Roma Juventus, all-in per il quarto posto; La versione degli arbitri: Milan, regolare la rete di Troilo. Napoli, c'era il gol di Gutierrez; Aperam e Outokumpu: extra lega di marzo. Lega Serie A e CloudFlare, guerra aperta tra accuse e denunceDurissimo scontro dopo la multa comminata dall’Agcom al colosso del web ClouFlare. L’accusa? Non combattere la pirateria internet legata alle partite della Serie A. E in ballo entrano anche le ... panorama.it La Serie A si compra il Fantacalcio, la cifra sborsata i numeri e le migliorie all'orizzonteL'assemblea della Lega che ha avuto luogo nella giornata di ieri, lunedì 16 febbraio, ha decretato il controllo di Quadronica, società nata nel 2008 grazie al contributo di Nino Ragosta e Luigi ... ilgiornale.it Lega Serie A Milan Le info https://shorturl.at/GcvM6 #LazioMilan #AvantiLazio facebook ’: “ ” A margine di un evento EA in partnership con Lega Serie A, Moise #Kean ha parlato della corsa alla qualificazione al Mondiale e del ruolo di Gennaro #Gattuso @GianluVisco #Sportitalia x.com