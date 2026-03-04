i motivi del caos in medio oriente

Pochi giorni dopo l’inizio delle ostilità tra Israele, Stati Uniti e Iran, il conflitto si è esteso rapidamente coinvolgendo diversi Paesi del Medio Oriente. Le tensioni tra le parti sono aumentate, portando a scontri e a un’escalation di scontri armati nella regione. La situazione si è complicata ulteriormente con l’intervento di vari attori e la diffusione di violenze su vasta scala.

La mattina del 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno eseguito una serie di attacchi contro l’Iran. Pochi giorni dopo l’inizio delle ostilità, la guerra ha ormai coinvolto l’intera regione. L’Iran è bombardato quotidianamente, ma ha risposto lanciando missili e droni contro diversi paesi, tra cui naturalmente Israele, ma anche gli stati arabi del Golfo, colpevoli di essere alleati degli statunitensi. Nel frattempo Tel Aviv ha rilanciato la sua guerra in Libano contro Hezbollah. Il 2 marzo, dopo un attacco dei droni iraniani contro la base navale francese di Abu Dhabi, la Francia ha inviato i caccia Rafale sui cieli degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Medio Oriente in fiamme: rinviato il “derby” Mancini-Inzaghi per motivi di sicurezzaL'escalation militare tra Iran, USA e Israele blocca il calcio in Qatar e Arabia Saudita; rinvio forzato per Al Sadd-Al Hilal e fuga di CR7 a Madrid.

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com