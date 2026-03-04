I mille mondi della femminilità La donna a colori di Luisa Spagnoli

di Antonio Mancinelli Sono giorni cupi. Non quelli romantici del cappotto nero e del cinema in bianco e nero, proprio cupi: il genere di buio che ti fa controllare il cuore. Eppure, alla fine della Milano Fashion Week AI 202627, la femminilità non si è presentata come un’icona unica, da venerare e basta. Si è presentata come una città: quartieri diversi, lingue diverse, la stessa voglia di camminare senza farsi spiegare. E Luisa Spagnoli, in questa stagione ha fatto la cosa più rivoluzionaria possibile: ha messo la bellezza al servizio della vita vera. Ha guardato alla Manhattan di fine Ottanta e primi Novanta, quando le donne imparavano a essere autorevoli senza diventare di pietra, e ne ha ricavato linee nette, proporzioni studiate, stratificazioni intelligenti, un rigore caldo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Luisa Spagnoli, la donna che inventò il Bacio PeruginaLa svolta arriva nel 1922, quando Luisa, osservando il lavoro quotidiano in fabbrica, nota che il cioccolato e la granella di nocciole avanzati a...

