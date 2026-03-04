I laziali al referendum votano No per ripicca contro Lotito Hanno letto Ulrich Beck e il suo Potere e contropotere nell’età moderna?

Durante il referendum, i tifosi della Lazio hanno scelto di votare No come forma di protesta contro il presidente della squadra. La decisione arriva in un momento in cui si discute anche di influenze esterne e di rapporti di potere, mentre alcuni di loro hanno letto il libro di Ulrich Beck “Potere e contropotere nell’età moderna”. La votazione ha coinvolto un numero consistente di sostenitori della squadra.

Lo striscione davanti alla sede di Forza Italia e la forma di pressione teorizzata dal sociologo. Il pubblico esercita la sua pressione generando un danno economico diffuso, come avvenne per la Tesla As Roma 14022024 - Champions League Lazio-Bayern Monaco foto Antonello SammarcoImage Sport Nella foto: Claudio Lotito Oggi due (di numero) tifosi della Lazio si sono presentati davanti alla sede di Forza Italia e hanno srotolato lo striscione "Forza Italia, il laziale voterebbe sì ma vota no. Ringraziate Lotito senatore del vostro partito".