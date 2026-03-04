I funerali di Domenico Caliendo a Nola | alle 11 è giunta la bara È il momento di piangere

A Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto a causa di un errore medico all’ospedale Monaldi di Napoli. La bara è arrivata alle 11, mentre i familiari e i presenti si sono riuniti per l’ultimo saluto. Durante la cerimonia, alcuni hanno espresso il loro dolore, sottolineando il momento di lutto.

È il giorno del dolore a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo un errore medico all'ospedale Monaldi di Napoli. Al Duomo di Nola alle 11 è stato portato il feretro del bimbo, che resterà nella camera ardente fino all'inizio delle esequie, previste per le 15. I funerali di Domenico Caliendo a Nola: alle 11 è giunta la bara. "È il momento di piangere" "È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia", sono le parole di mamma Patrizia. A officiare i funerali sarà il vescovo Francesco Marino, alla presenza del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia, rimasto vicino a Domenico fino all'ultimo giorno dei suoi due mesi di calvario.