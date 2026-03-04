I disoccupati calano ma c’è poco da festeggiare | aumenta il numero degli inattivi I dati Istat

Secondo i dati Istat, il numero di disoccupati diminuisce di 99mila unità, mentre gli occupati aumentano di 80mila solo tra gli uomini. Tuttavia, cresce anche il numero degli inattivi, con 35mila persone in più in un solo mese e 322mila in più rispetto all’anno precedente. Questi numeri evidenziano un quadro complesso del mercato del lavoro attuale.

Aumentano gli occupati (+80mila) ma solo tra gli uomini. E se la disoccupazione scende (-99mila), crescono ancora gli inattivi: 35mila in più in un mese, 322mila nell’ultimo anno. A fronte di un calo dei disoccupati di 384mila unità e di un aumento degli occupati di soli 70mila. Insomma: molti non cercano più lavoro perché sono usciti dal mercato. È la fotografia che emerge dai dati Istat diffusi mercoledì. La maggioranza festeggia il tasso di disoccupazione sceso a un nuovo minimo storico – 5,1%, il livello più basso dall’inizio delle serie mensili – ma non mancano le ombre. “L’aumento degli occupati è certamente positivo, ma non può essere letto in modo isolato”, commenta Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

