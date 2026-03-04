I curdi avrebbero lanciato un'operazione militare contro l'Iran, secondo diverse fonti che segnalano l'inizio di azioni di combattimento. L'intervento sarebbe già in corso e coinvolgerebbe forze curde in diverse aree. La notizia circola con varie versioni e dettagli non ancora ufficiali, lasciando aperta la comprensione della portata e delle modalità dell'operazione.

I curdi in campo contro Teheran? L’operazione militare sarebbe già iniziata, secondo diverse fonti. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (Cpfik) ha infatti dichiarato che gruppi armati curdi con base in Iraq avrebbero già avviato un’offensiva militare contro le forze di Teheran. Secondo l’ufficiale, i combattenti affiliati al Partito per una Vita Libera in Kurdistan (Pjak) avrebbero iniziato a prendere posizioni di combattimento all’interno del territorio iraniano a partire da lunedì 2 marzo. «I movimenti militari di terra da parte delle forze curde contro l’Iran sono già iniziati dalla mezzanotte del 2 marzo», ha riferito l’ufficiale a i24NEWS. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I curdi attaccano l’Iran

I curdi attaccano l’Iran, iniziata l’operazioneI curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora.

Tv Israeliana: “I curdi attaccano l’Iran, iniziata l’operazione”I curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora.

L’ATTACCO DI TRUMP CONTRO L’IRAN.

Una raccolta di contenuti su I curdi attaccano l'Iran.

Temi più discussi: Perché Usa e Israele attaccano l’Iran. Le parole di Trump e Netanyahu; Usa e Israele attaccano l’Iran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran: gli aggiornamenti di sabato 28 febbraio; USA e Israele attaccano l'Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel Aviv.

I curdi entreranno in Iran via terra, per conto di Trump? Le ipotesi e l'operazione della Cia per «armare» i combattentiDALLA NOSTRA INVIATA AUSTIN (TEXAS) - I nuovi leader che gli Stati Uniti avevano «in mente» come successori di Khamenei in Iran sono morti. «Avevamo un altro gruppo, ma pure loro potrebbero essere mor ... corriere.it

Trump e Netanyahu vogliono mobilitare i curdi contro l'IranL'idea di aprire un fronte terrestre al confine con il Kurdistan iracheno e assestare un altro colpo ai pasdaran. E non è detto che Erdogan si opponga ... ilfoglio.it

Iran, Media: «I curdi hanno lanciato un'offensiva di terra» facebook

Washington annuncia, Madrid smentisce subito: "Iran, nessuna cooperazione militare" x.com