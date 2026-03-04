I clienti | Veniamo ogni martedì Ma ormai è una desolazione

Ogni martedì, alcuni clienti si recano al mercato, ma trovano il luogo sempre più desolato. Una signora anziana, che si sposta con un bastone per evitare di cadere a causa delle numerose buche, descrive la visita come una vera e propria sfida. Nonostante l’età, mantiene un atteggiamento energico e deciso, mostrando la sua determinazione nel frequentare il mercato nonostante le difficoltà.

"Al mercato vengo con il bastone altrimenti cado per colpa delle buche che ci sono". La signora è grande d’età e ha la verve di una ragazza. Le amiche che l’accompagnano le danno ragione. Gli ambulanti del settore ortofrutta testimoniano di aver visto più di un incidente causato da automobilisti e scooteristi, i quali in barba ai divieti, entrano con i mezzi fin dentro le bancarelle, rappresentando un rischio per i passanti. "Vietare non serve a nulla – ha più volte detto l’ambulante Italo Imelo –: meglio sarebbe ripristinare i parcheggi lato Genica che sono utili ad agevolare le persone con difficoltà a trasportare sacchi pesanti e per garantire un monitoraggio si potrebbero impiegare dei volontari di protezione civile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

